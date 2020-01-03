В МИД Черногории вызвали посла Сербии Владимира Божовича, отреагировав таким образом на нападение на черногорское посольство в Белграде. Об этом сообщает RTCG.

Уточняется, что генсек МИД Черногории Миодраг Канкарас выразил протест, решительным образом осудив неоднократные попытки обстрела черногорского флага и нападения на посольские помещения и отсутствие реакции на это со стороны государственных должностных лиц Сербии.

Канкарас подчеркнул ожидания того, что официальный Белград немедленно отреагирует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях с целью обеспечения неприкосновенности помещений посольства Черногории в Республике Сербия, а также неприкосновенности государственных символов Черногории.

Канкарас заявил, что неконтролируемые акции протеста перед зданием посольства Черногории в Белграде, нецивилизованное поведение участников акции протеста и попытка поджечь государственный флаг Черногории противоречат принципам добрососедства между двумя государствами.

По данным МИД, посол Божович осудил попытку поджога флага как неуместный акт, подчеркнув, что этот инцидент никоим образом не отражает официальную позицию ни государства Сербия, ни ее граждан.

"Республика Сербия осуждает обстрел и попытку сжечь черногорский флаг, о чем Министерство иностранных дел официально объявит сегодня", - сказал Божович.

"Посол Божович, соблюдая указания Министерства иностранных дел Республики Сербия, отказался принять ноту протеста", - говорится в сообщении МИД Черногории.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черногории тысячи людей протестуют против местного закона о "захвате храмов".

Также мы разбирались в подробностях религиозной войны в Черногории.