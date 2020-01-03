В Закарпатской области сохраняется умеренная угроза лавин в связи с оттепелью. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Лавинный сезон сохраняется со 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.

Спасатели предупреждают об умеренной снеголавинной опасности (2 уровень), в связи с оттепелью.

Фото: Госслужба чрезвычайных ситуаций в Украине



Как сообщала "Страна", еще 2 декабря Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега.

Напомним также, что в новогоднюю ночь на Говерле в Карпатах заблудился турист из Тернопольской области. Спасатели искали его до утра. Медицинская помощь ему не потребовалась.