После употребления консервы из свинины домашнего приготовления в Украине от ботулизма умер мужчина. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"От ботулизма умер 59-летний мужчина. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года", - говорится в сообщении. В ЦОЗ не сообщают, в каком регионе страны произошла трагедия.

В ЦОС советуют, чтобы уберечься от ботулизма, избегать потребления: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы; мясных и грибных консервов; консервов домашнего производства и тому подобное.

"Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса", - напомнили в Центре.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, что киевлянин заболел ботулизмом после того, как съел вяленую рыбу из АТБ.

Также мы писали о том, что к середине 2019 года в Киеве зафиксировали семь случаев ботулизма.