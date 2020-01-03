В январе из-за аномально теплой погоды в Украине начали цвести цвет. Об этом жители Украины массово начали писать в социальных сетях, сообщает NewsOne.

Пользователь Владимир Яценко рассказал в Facebook, что в Одессе были замечены цветущие подснежники и календула.

"Это снято сегодня, 2.01.2020 года, в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на Долгой", – написал Яценко.

В Вышгороде распустились подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики. На кустарниках и цветах появились полноценные листья.

Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Декабрь 2019 года стал самым теплым в XXI веке и войдет в историю погоды с максимальной температурой. Впервые за все 139 лет наблюдений максимальная температура воздуха в Киеве в декабре превысила 15° тепла, что на 3,7° выше предыдущего рекорда 40-летней давности.

Фото: NewsOne

Ранее "Страна" писала, что за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.

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