Китаец, который впервые летел самолетом и бросил в двигатель монеты "на счастье", получил крупный штраф. Теперь 28-летний Лу Чао должен выплатить бюджетной авиакомпании Lucky Air 17 200 долларов компенсации. Об этом пишет ВВС.

Мужчина признался, что бросил монеты, когда садился на внутренний рейс в аэропорту на востоке Китая. Это произошло еще в феврале 2019 года. Перед судом он предстал в июле, но приговор обнародовали только недавно.

Уточняется, что полет был отменен после того, как на земле возле одного из реактивных двигателей самолета персонал заметил две монеты в 1 юань. Пришлось провести проверку безопасности. А пассажиры должны были ждать замену рейса.

Самого Лу Чао полиция задержала на 10 дней, обвинив в нарушении общественного порядка. В суде китаец заявил, что авиакомпания должна была предупредить пассажиров о том, что нельзя бросать монеты.

Уточняется, что этот случай не уникален, поскольку суеверных пассажиров и ранее ловили на метании монет в двигатели самолетов.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео момента крушения самолета Fokker-100 в Казахстане 27 декабря.

Также мы сообщали, что умер главный конструктор самого мощного в истории сверхзвукового самолета ТУ-160 Валентин Близнюк.