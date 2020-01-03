В 2019 году украинцы продали на 0,179 млрд долларов США больше, чем купили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, согласно отчету НБУ о ситуации на наличном валютном рынке в Украине за 2019 год, граждане продали 14,945 млрд долларов США в эквиваленте, а купили 14,766 млрд долларов США в эквиваленте. Следовательно, украинцы продали на 0,179 млрд долларов США больше, чем купили.

Больше всего украинцы продали валюты в декабре - 1,669 млрд долларов США в эквиваленте.

Напомним, в 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 миллионов долларов, а продал – 529,23 млн долларов.

Также в НБУ отчитались о рекордном объеме выкупленной за один день валюты.

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