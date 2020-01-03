Новость дня у российских таблоидов сегодня одна - футболист Федор Смолов закрутил роман с несовершеннолетней внучкой Бориса Ельцина (первого президента России). 29-летний нападающий московского "Локомотива" и сборной РФ выложил в своем фотоблоге Instagram снимки с 17-летней Марией Юмашевой (дочь Татьяны Юмашевой (Ельциной), тем самым подтвердил догадки желтой прессы.

Федор Смолов и Мария Юмашева (сверху), фото: instagram.com

Как сообщает "Экспресс газета", пара отдыхает на одном из карибских курортов. Впервые слухи о близких отношениях Федора и Марии появились несколько недель назад.

Повод для этого дала сама Юмашева, которая стала активно ставить лайки-сердечки и комментировать фотографии Смолова. Уже тогда внимательные журналисты заметили, что в наш цифровой век подобные проявления внимания зачастую означают влюбленность или как минимум интерес.

Федор и Мария, фото: instagram.com

Известно, что внучка Ельцина всю жизнь живет за границей, а родилась в 2002 году в Лондоне (Великобритания). Она ведет закрытый Instagram, но ее фото часто публикует брат Борис. Наследница миллионного состояния учится в частной элитной школе, увлекается танцами, балетом, ранее посещала театральный кружок и брала уроки конного спорта.

Мария Юмашева с братом Борисом, фото: instagram.com

Что же касается Федора Смолова, то его считают одним из самых одаренных футболистов страны. В 2015 году он расстался с телеведущей Викторией Лопыревой, на которой женился в 2014 году на Мальдивах. Однако по российским законам их брак не был признан официальным.

Как писала уже "Страна", дочь президента Владимира Зеленского снимает смешные видео с братом Кириллом и танцует под Винника.