В 200 тысяч евро обойдется Нидерландам реформа названия страны. Об этом сообщает euronews.

"С 1 января 2020 года Нидерланды перестали называться "Голландией". Ранее именно это название фигурировало на официальном логотипе королевства. Теперь госучреждения, школы, вузы, частные компании и СМИ должны использовать только его официальное название… Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Власти Ниделандов рассчитывают на то, что ребрендинг поможет заинтересовать туристов менее развитыми направлениями, что позволит смягчить нагрузку на такие традиционные туристические города, как Амстердам, Харлем или Гаага.

Ранее "Страна" писала о том, что чтобы вернуть туристов, в Солсбери проведут "практически полный почти ребрендинг".

Также мы сообщали, что в гостиницах Турции введут новый налог для туристов, который будет зависеть от цены номера.