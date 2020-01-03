На трассе Киев-Житомир на выезде из столицы в районе села Мила произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего на участке временно затруднено движение. Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Киевской области.

Отмечается, что на указанном участке патрульные полицейские регулируют движение транспорта. "Информируем вас о том, что на 37 км автодороги М-06 "Киев-Житомир" в районе села Мила случилась авария: столкновение с участием трех автомобилей. Патрульные занимаются регулировкой движения. Так, на указанном участке движение временно затруднено", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и жестов регулировщика.

Фото: facebook.com

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