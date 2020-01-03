Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с Ираном после обстрела аэропорта Багдада и убийства иранского генерала Сулеймани. Глава Белого дома написал сообщение в Twitter.

"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал в переговорах", - написал Трамп.

Также после появившейся информации об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани Трамп опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага. При этом лидер Соединенных Штатов не оставил каких-либо комментариев под публикацией. Сейчас изображение флага закреплено и отображается над его комментарием.

Напомним, американские силы нанесли удар по международному аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января. При обстреле погибли не менее восьми человек, более десяти пострадали. В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала Касема Сулеймани.

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи отреагировал на гибель генерала, назвав США террористами и пообещав жесткую месть.

Как сообщала "Страна", из-за убийства иранского генерала в мире резко подорожала нефть.