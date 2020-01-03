В пятницу, 3 января, в Украине прилетело два вертолета от французской компании Airbus Helicopter. Они будут использоваться для нужд МВД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

Фото: пресс-служба МВД

Вертолеты будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта Украина уже получила пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в 2020 году должны поступить еще 10 вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции.

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

"Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - сказал Сергей Гончаров.

В этом году Украина получит современный тренежер-симулятор полетов, который будет установлен в Кременчугской летной академии МВД.

Фото: пресс-служба МВД

"Относительно качества подготовки наших пилотов, то французские коллеги отметили, что уровень знаний наших специалистов - очень высокий, переучивать их не нужно, а только объяснить различие в технике. Поэтому, главное, что есть в нашей системе - это наши специалисты", -отметил заместитель министра.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что модель Н125, благодаря своей экономичности, позволит обеспечить присутствие в воздухе в пять раз больше, чем сейчас.

"(Налоговая служба - Ред.) получит 24 таких машины, в разной комплектации, но такой модели. Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развертывание еще две эскадрильи пилотов", - сказал Сергей Дайнеко.

21 декабря 2018 года в Украине появилась Единая система авиационной безопасности и защиты. В рамках договора с французской компанией Airbus Helicopter в страну прибудут 55 современных вертолетов различного назначения. На данный момент в Украину уже прибыло 5 вертолетов - это Н225 Super Puma и Н125. Они переданы для работы в Государственной службе по ЧС и Нацгвардии.

Фото: пресс-служба МВД

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