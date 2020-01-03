С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Соответствующее распоряжение концерна "Белнефтехим" опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ, пишет Интерфакс.

"В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочно, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна", - отмечается в приведенном распоряжении концерна "Белнефтехим".

Между тем, в пресс-службе концерна "Белнефтехим" не подтвердили и не опровергли распространенное СМИ сообщение о приостановке экспорта нефтепродуктов.

Напомним, что Лукашенко определил альтернативные варианты поставок нефти в Беларусь без участия России.

Также мы писали о том, что Песков сообщил об отсутствии договоренностей с Беларусью по нефти.