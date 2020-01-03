Организаторы командного теннисного турнира ATP Cup по ошибке включили гимн Румынии во время церемонии открытия матча между сборными Молдовы и Бельгии. Об этом сообщает издание The West Australian.

Пресс-служба турнира опубликовала на официальной странице в Twitter заявление, в котором извинилась за инцидент перед молдавской командой. "Перед началом игры Молдовы и Бельгии мы по ошибке поставили неправильный национальный гимн. Мы искренне сожалеем о случившемся и принесли персональные извинения молдавской команде", - говорится в заявлении.

Матч между сборными Молдавии и Бельгии завершился победой бельгийских теннисистов. В одиночных встречах Стив Дарси в трех сетах обыграл Александра Козбинова, а Давид Гоффен в двух партиях победил Раду Албота.

Отметим, что Румыния вообще не выступает на турнире в Австралии, тогда как Молдова квалифицировалась одной из последних.

Как сообщала "Страна", на Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины гимн будет петь DZIDZIO.

А вот сборная России на Евро-2020 может сыграть без флага и гимна, поскольку комитет WADA хочет отстранить Россию от соревнований на четыре года.