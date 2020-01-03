В Азовское море с причала упал автомобиль с водителем в салоне. Инцидент произошел в Геническе Херсонской области вечером 2 января. В результате ЧП мужчина погиб, пишет "Геническ-сити".

Уточняется, что 2 января около 18.00 в службу спасения позвонил сотрудник причала №16 (ул. Нижняя Слободка) капитан судна Азово-Сивашского национального парка, который сообщил, что его знакомый, также работавший в этот день на причале, захотел съездить на авто в магазин за сигаретами. Он сел за руль своей "Таврии", начал сдавать назад, не справился с управлением и случайно съехал в воду пролива.

Капитан кинулся в воду на помощь своему товарищу. Однако из-за низкой температуры воды, чуть сам не погиб и, с трудом выбравшись на берег, позвонил в службу спасения.

При проведении поисковых работ водолазы обнаружили тело водителя. Автомобиль удалось найти лишь на следующий день. Местные СМИ пишут, что в месте падения авто в воду глубина составляет четыре метра.

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