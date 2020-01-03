В Китае обнаружили уже 44 случая заболевания неизвестной формой пневмонии, вспышка которой случилась недавно. Об этом сообщает на Центральное информационное агентство Китая "Синьхуа".

Неустановленная пневмония вспыхнула в городе Ухань, Китай. Местный комитет по здравоохранению и медики сообщили, что на 8:00 утра 3 января 2020 года было выявлено 44 пациента с диагнозом неизвестна вирусная пневмония. Из 44 случаев 11 - тяжелые.

Среди симптомов заболевания - лихорадка, часть пациентов имеет затрудненное дыхание, а рентгенограмма грудной клетки показывает двусторонние инфильтративные осложнения в легких.

За 121 человеком, имевшим контакт с больными, проводят медицинские наблюдения. Часть больных ела морепродукты. Случаев передачи заболевания воздушно-капельным путем и среди медицинского персонала обнаружено не было.

"Идентификация возбудителя (включая выявление нуклеиновой кислоты и выделение вируса и культуры) и выявление причин заболевания продолжается", - добавили в СМИ.

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