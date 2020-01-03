В Одессе каждый местный житель, который принял решение избавиться после новогодних праздников от елки, сможет сделать это в специально отведенном месте, а не возле мусорных контейнеров, сообщается на сайте города.

Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого. Акция продлится до 1 февраля 2020 года.

Для приема хвойных деревьев в районах Одессы отведены специальные места. Всего их 67. В частности, они расположены во дворах жилых домов и возле торговых центров.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте города. В частности, сдать елку можно по таким адресам:

ул. Ак. Королева, 114 (во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 65, 59;

пр. Ак. Глушко, 21/1 (за домом);

ул. Ак. Королева, 53/1 (футбольное поле во дворе);

ул. Ак. Вильямса, 46/3;

пр. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином "Копейка") и другим адресам.

Напомним, что в Киеве заработали 15 пунктов утилизации новогодних елок.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города, чтобы поправить иллюминацию.