МВД хочет увеличить штрафы в 20 раз за нарушение правил дорожного движения
В МВД планируют увеличить ответственность водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД).
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, министерство инициирует увеличение штрафов за нарушения с высокой степенью общественной опасности:
- за превышение максимально разрешенной скорости движения свыше 50 км/ч – 3 400 гривен (сейчас 510 грн);
- за оставление места ДТП – 3400 гривен (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;
- за управление авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 гривен (сейчас - 510 грн).
В МВД также хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступает административная ответственность, до 10 километров (сегодня это 20 километров).
Министерство предлагает также не относить вождение в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Но если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств – ответственность будет еще больше.
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