В международном автомобильном пункте пропуска Грушев на украинском-польской границе военнослужащие Львовского пограничного отряда задержали автомобиль, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Управлял автомобилем 50-летний гражданин Российской Федерации, который направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что автомобиль Lexus 2012 года выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года, согласно базе данных Интерпола.

Автомобиль изъят и передан сотрудникам полиции. В ГПС добавили, что в 2019 году пограничники выявили более 120 транспортных средств, находившихся в базе Интерпола.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее мы сообщали, как в канун Нового года в Украину въехали 95 тысяч человек, а 100 не пустили пограничники.

Как сообщала "Страна", перед Новым годом пограничники Украины задерживали у границ Евросоюза мигрантов целыми группами.

Напомним, в канун новогодних праздников на границе Украины с Польшей в очереди застряли 1 500 автомобилей.