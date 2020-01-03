Российский МИД прокомментировал информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани во время удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, после гибели командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса посольство США в Багдаде призвало американцев немедленно покинуть Ирак.

В Пентагоне сообщили, что эта операция в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа. В свою очередь Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.