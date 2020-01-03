В Киеве 60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении говорится, что 28 декабря 2019 года в Дарницкое управление полиции ГУНП в г. Киеве обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании.

"В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства человек заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал", - говорится в сообщении.

Прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2 согласовано сообщение о подозрении злоумышленнику по ч. 2 ст.152 УК Украины и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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