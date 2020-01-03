Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст.290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины Ляшко в суде, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь" произошел инцидент между Ляшко и Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью", по которому прокуратура отказалась открывать дело.

25 ноября прокуратура Киевской области сообщила, что обжалует решение суда, которым Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства. 28 ноября Апелляционный суд Киевской области оставил в силе меру пресечения для Ляшко - личное поручительство.