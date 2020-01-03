С 27 декабря украинские правоохранители пресекли деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По сообщениям на правительственную горячую линию с 27 декабря 2019-го года правоохранители пресекли деятельность 15-ти нелегальных игорных заведений, которые попытались восстановить свою работу", - говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что на правительственную горячую линию можно бесплатно звонить по номеру 1545, а чтобы сообщить о нелегальном игорном заведение необходимо выбрать категорию 5.

Фото: t.me

Напомним, 20 декабря глава МВД Арсен Аваков потребовал, чтобы до 16:00 правоохранители закрыли все игорные заведения в Украине, во исполнение решения Кабмина.

Также мы сообщали, что генпрокурор Рябошапка заявил о крышевании игорного бизнеса правоохранителями.