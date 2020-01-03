Информационное вещание государственного телеканала для неподконтрольных территорий, который запускается на базе UA|TV, возглавит Елена Трибушная, которая до недавнего времени была главным редактором "24 канала" (принадлежит мэру Львова Андрею Садовому), а до того – замглавреда издания "Новое Время", редактор журнала "Корреспондент" .

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Канал начнет вещание 15 февраля 2020 года. Его директор будет избран путем конкурсного отбора в январе. До этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, информационное вещание собственного производства.

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - цитирует пресс-служба ведомства Трибушную.

Как отмечает пресс-служба, Минкультуры уже рассмотрело несколько концепций вещания телеканала. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

Напомним, что Министерство культуры Украины обещало запустит государственный телеканал для вещания на Донбассе.

Также мы писали о том, что руководителем русскоязычного телеканала хотят сделать режиссера "Слуги народа".