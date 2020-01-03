В Украине, по мнению пользователей соцсетей, сняли с проката мультфильм "Король Осел" ("Король віслюк" - укр.).

Порохоботы высказали мнение, что главный герой картины - прототип президента Владимира Зеленского. Именно поэтому было якобы принято решение (или спущен приказ) прекратить его трансляцию.

"Страна" рассказывает, о чем повествуется в мультике, и разбирается, почему на самом деле прекратили показ мультипликационного фильма.

О чем мультик "Король віслюк"

"Король віслюк" - мультфильм пакистанского производства. Мировая и украинская премьера состоялись 12 декабря. Как сообщается, он успел собрать в прокате более 800 тысяч гривен.

По сюжету главный герой - осел по имени Мангу - получил напутствие от отца: любые мечты могут осуществиться. Мангу решает, что не обязательно жить как осел, даже если таким родился, а нужно смотреть в будущее с высоко поднятой головой.

"Нам нужен народный кандидат, даже если это будет осел", - говорили жители страны. Когда в стране проходят выборы нового правителя, удача улыбается Мангу и он становится лидером государства.

Осел не знает правила этикета и не разбирается в политике, но он очень хочет сделать сделать страну великой, чтобы граждане жили хорошо.

"Король віслюк". Официальный украинский трейлер

"Троллинг Зе на 100%". Что говорят порохоботы

Пользователи соцсетей, часто - сторонники экс-президента Петра Порошенко - назвали мультик "троллингом Зеленского на 100%" и "продолжением "Слуги народа".

Параллельно в соцсетях пожаловались, что хотели сходить на "Короля Осла" в новогодние праздники, но в прокате картины не оказалось.

Например, в киевском Multiplex мультик показывали две недели, с 12 по 25 декабря. В "Батерфляй Ультрамарин" также прокат уже закончился.

Пользователи соцсетей обратили на это внимание.

Некоторые даже пошутили о том, что в советское время был "самиздат" (неофициальное производство и распространениям литературных произведений, религиозных и других произведений в СССР, которые не проходили цензуру, - Ред).

А "теперь пиратские копии украинской озвучки "Короля Осла" будут тайно передавать на флешке в подворотне", - иронизирует пользователь Facebook Татьяна Кулицкая.

Что касается озвучки, в мультфильме звучит фраза, которую нередко использует Зеленский: "Дякую, дуже дякую". Впрочем, бывший президент Петр Порошенко говорил "дякую" не реже, из-за чего его даже прозвали его "дякулой".

Кстати, тему со цензурой против "Короля-осла" продвигали тоже те, кто поддерживал Порошенко.

Сняли с проката или он просто закончился?

Как выяснила "Страна", запрет на показ этого мультфильма - фейк.

Работник колл-центра кинотеатра "Планета кино" подтвердил нашему корреспонденту, что прокат просто закончился: "Вышел прокатный срок мультфильма. Прокат до 1 января, но с 12 декабря по 25 был во всех городах, а последнюю прокатную неделю мультфильм показывали только во Львове".

Обычно срок показа фильма зависит от конкретных договоренностей с прокатчиком.

Например, мультик "Красные башмачки и 7 гномов" (производство - Южная Корея) в сети Multiplex в Киеве будет также две недели, со 2 по 15 января. А вторая часть "Ледяного сердца" (производство США) - полтора месяца, с 21 ноября по 8 января.

То есть сроки совершенно разные, и прокат "Короля-осла" не выбивается из этих рамок.