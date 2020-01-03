В 2020 году у украинцев будет более сотни выходных дней. В частности, 9 раз нас ожидают затяжные уик-энды в связи с праздниками:

  • 4-7 января,
  • 7-9 марта,
  • 18-20 апреля,
  • 1-3 мая,
  • 9-11 мая,
  • 6-8 июня,
  • 27-29 июня,
  • 22-24 августа,
  • 25-27 декабря. 

Всего в календаре на 2020 год предусматривается 11 официальных выходных:

  • 1 января - Новый год (среда),
  • 7 января - православное Рождество Христово (вторник),
  • 8 марта - Международный женский день (воскресенье),
  • 19 апреля - Пасха (воскресенье),
  • 1 мая - Международный день труда (пятница),
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота),
  • 7 июня - День Святой Троицы (воскресенье),
  • 28 июня - День Конституции Украины (воскресенье),
  • 24 августа - День независимости Украины (понедельник),
  • 14 октября - День защитника Украины (среда),
  • 25 декабря - Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Законодательством предусмотрено, что если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье, то украинцы получают дополнительный выходной в ближайший понедельник. Таким образом, выходными днями также будут понедельники: 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Кроме того, Кабинет министров распоряжением от 23 октября 2019 № 995-р рекомендовал с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2020 году Рождества Христова руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск на все новогодние праздники.

Также мы сообщали, что названы центральные улицы Киева, которые перекроют в столице на праздники.

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