На Рождество, 7 января, с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и по части улицы Владимирской от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации (КГГА) №1769, пишет сайт КГГА.

"7 января Киев вместе с христианами восточного обряда отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездочетов", - сказано в сообщении.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут следовать с изменениями: троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Помимо этого в КГГА напомнили, что 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Напомним, что синоптик пообещала Украине мороз на Рождество.

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