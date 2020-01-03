35-летний британский принц Гарри и его супруга 38-летняя Меган Маркл отпраздновали Рождество и встретили Новый год в Канаде, в роскошном особняке стоимостью $14 000 000. Как пишет таблоид Daily Mail, поместье, в котором 8 спален и 2 пляжа, принадлежит некоему "загадочному миллиардеру" и находится на острове Ванкувер. Молодую семью просили раньше вернуться в Великобританию с отдыха, поскольку в больницу попал 98-летний Филипп, дедушка принца Филипп. Но они улетать не стали.

Здесь, в Канаде и произошел забавный случай с Гарри и Меган. Герцог и герцогиня Сассекские были замечены за хайкингом в парке Horth Hill Regional Park. Там же гуляла Асымина Канторович, которая работает на местном телевидении, вместе с любимым парнем Ильей Павловичем. После пикника они решили сфотографироваться с помощью селфи-палки, передает CTVnews.

В тот момент, когда расстроенные влюбленные просматривали не совсем удачные фото, к ним подошла одна женщина из компании, что прогуливалась с двумя собаками. Она любезно спросила, не нужно ли их сфотографировать. Пара кивнула в ответ.

"Все, что я смог из себя выдавить, когда узнал Меган - это что-то типа, "та ну, мы справимся, селфи-палки способны на многое". А она сказала, что ей не сложно помочь", - рассказывает Илья.

Асымина призналась, что сначала узнала только актрису Эбигейл Спенсер, которая снималась с Меган Маркл в "Форс-мажорах". Вскоре девушка поняла, кто помог ей сделать фото. "Я замерла. Я даже не могла поверить, что это она. Потом я посмотрела на их компанию и поняла, что с ним был и принц Гарри. Я продолжала смотреть то на него, то на нее с выражением на лице "это происходит на самом деле?" - рассказала о неожиданной встрече местная жительница в беседе с журналистами.

Снимок, который сделала Меган Маркл для влюбленных. Фото: CTV

Меган сделала три дубля и вернула влюбленным телефон со словами "С Новым годом!" и компания ушла.

Отметим, что в Канаде живет мать Меган Маркл, пара взяла с собой к бабушке семимесячного сына Арчи Харрисона.

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