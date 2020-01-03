В Украине 31 декабря от осложнений гриппа типа А скончался человек из группы медицинского риска, заболевший гриппом 20 декабря. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facenook.

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер", - говорится в обнародованном сообщении на странице Центра. Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

"Напоминаем: лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Заразиться вирусом гриппа можно воздушно-капельным путем и через тесный контакт (пребывание на расстоянии около 2 метров). При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

Отметим, что медицинский риск - это вид профессионального риска медработника, когда человек может заразиться при оперативных вмешательствах, терапевтическом лечении, при проведении различных биомедицинских экспериментов.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, в январе 2019 года за неделю от гриппа умерли шесть украинцев, всего с начала эпидсезона было зарегистрировано 25 летальных случаев.

Год назад в Черниговской области от гриппа умерли три человека, двое - от свиного.