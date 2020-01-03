Служба поддержки соцсети Facebook удалила сообщение экс-министра здравоохранения Уляны Супрун о Степане Бандере, в котором она употребила несколько его цитат. Об этом Супрун написала в Facebook.

"Вчера служба поддержки фейсбук сообщила мне, что сообщение о Степане Бандере, где я употребила несколько его цитат, скрытый за “нарушение стандартов сообщества о "hate speech/пропаганду ненависти", - написала она.

Она уточнила, что соцсеть считает пропагандой ненависти. "Пропаганда ненависти — нападения на людей на основе так называемых защищенных признаков, как расовой, религиозной или этнической принадлежности, национального происхождения, сексуальной ориентации, касты, пола, гендера или гендерной идентичности, серьезной болезни или физического недостатка", - сообщила Супрун.

Экс-министр считает, что "в сообщении от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества". Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более 6 тысяч распространений и охватило более полумиллиона читателей", - заявила Супрун.

По ее словам, это уж не первый случай, когда Facebook удаляет ее записи. Например, была скрыта ее публикация о "формуле Штайнмайера".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун сообщила, что Окружной суд закрыл дело против по иску Мосийчука против нее.

Также мы писали о том, что суд отклонил иск Супрун к Дубинскому.