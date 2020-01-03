За два дня нового 2020 года в Украине на пожарах погибли уже 29 человек. Тревожную статистику опубликовали на сайте ГСЧС.

"Уже 29 граждан погибли на пожарах в течение 1 и 2 января 2020 года. Еще одиннадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе этого дня возросло - 232 случая зафиксировали пожарные ДСНС", - говорится в сообщении.

Уточняетсчя, что основной причиной пожаров становится небрежность граждан, а также пренебрежение противопожарными нормами.

Напомним, под Запорожьем в результате пожара погибли двое маленьких детей, а их мама попала в реанимацию.

Также мы сообщали, что под Николаевом на военном полигоне произошел пожар, в реанимацию попал сержант ВСУ.