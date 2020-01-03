Транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м). Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Этот показатель также в 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м). Так, на точках выхода из системы 1 января через ГИС "Ужгород" (словацкое направление) поток составил 17,5 млн куб. м (-8,2 раза к 31 декабря 2019 года, 143 млн куб. м), ГИС "Берегово" (Венгрия) – 9,7 млн куб. м (-3,7 раза, 36 млн куб. м), ГИС "Дроздовичи" (Польша) – 8,9 млн куб. м (-11,9%, 10,1 млн куб. м), ГИС "Орловка" (Румыния, южноевропейское) – 3,2 млн куб. м (-6,3 раза, 20,1 млн куб. м), Молдова – 10 млн куб. м (-7,4%, 10,8 млн куб. м).

"Мы отрабатываем все полученные заявки "Газпрома" на транзит в полном объеме. При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 млрд куб. м в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа" – отметил в комментарии агентству Интерфакс-Украина генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сделал прогноз, что транзит в 2020 году может составить до 75 млрд куб. м, исходя из объема загрузки ГТС в 2019 году в объеме 90 млрд куб. м и вычетом из него 15 млрд куб. м, которые на себя перетянет "Турецкий поток".

Напомним, что в "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт и подписанный 10 лет назад.

Также мы писали о том, что в "Нафтогазе" завершили анбандлинг.