В ночь на 3 января в Ивано-Франковске сотрудники "Муниципальной стражи" снимали местного жителя с главной елки города. Инцидент произошел во время пешего патрулирования центральной части города. "Муниципалы" увидели, что на главную елку забрался мужчина. Об этом сообщается на странице стражей порядка в соцсети.

Уточняется, что инспекторы сняли хулигана с елки и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус.

Также инспекторы обнаружили двух бессознательных мужчин в сквере на Вечевой Площади. Одного удалось привести в чувство. Он рассказал, что они распивали алкогольные напитки. Второго мужчину скорая помощь увезла в больницу.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что киевскую елку назвали одной из самых красивых в Европе.

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