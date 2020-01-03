Начиная с этих выходных, 4 и 5 января, в Украине ожидается больше осадков. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"К нам придет атмосферный фронт, который обусловит 4-го января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере. А 5-го января осадки распространятся на большинство областей, однако будут периодическими и ненадолго", - написала она.

Она добавляет, что на выходных ветер ожидает северо-западный, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными. Температура воздуха ночью -1...-5 градусов, днем +1...+5 градусов, в Крыму до +5...+8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2...-4 градуса, днем +1...+4 градуса.

На Сочельник и Рождество синоптик обещает небольшой и умеренный морозец. Снег и мокрый снег более вероятен 7 января по всей стране, кроме южной части Украины.

"Теплый декабрь крепко жмет руку январю также явно высоковатой температурой воздуха", - шутливо резюмирует Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в Украине солнечно, без осадков, днем до +7.

Также читайте о том, что за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.