Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что в украинских городах тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, "помня о европейских традициях Германии, а большинство из них стали жертвами Холокоста". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Княжицкого, "если кто и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который обвинил в антисемитизме весь польский народ" (имеются в виду слова президента России о после Польши в третьем Рейхе - Ред.).

На призыв послов Израиля и Польши, которые высказались против празднования памяти Бандеры, Мельника, Ивана и Юрия Лип в Киеве и Львове, Княжицкий призвал изучать историю. "Как нам относиться к таким заявлениям? Спокойно. И изучать историю. Этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. И позиции Бандеры и Мельника были противоположными", - уверяет нардеп.

Также он добавил, что "в межвоенный период и во время второй мировой войны порабощенные народы часто ошибочно и трагически для себя видели в немцах спасение от сталинизма, или британского колониализма. Что говорить, если даже в украинских городах тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии. Большинство из них стали жертвами Холокоста", - пишет Николай Княжицкий.

Далее он сравнил национальные движения порабощенных народов, якобы в деталях напоминающие друг друга. "Созданная в 1940 году израильская организация "Лехи" была известна тем, что в 1944 году поступила убийство британского министра Уолтера Гиннесса, а в 48 посредника ООН графа Фольке Бернадота. Их обвиняли в "резне в Дейр-Ясини", где погибли сотни мирных людей. Авраам Штерн, лидер "Лехы" прямо призвал к договоренности с Гитлером против британских колонизаторов. Известное "письмо из Анкары", в котором прямо предлагалось сотрудничество Лехы с Рейхом и который нашли в МИД нацистской Германии. ЦРУ утверждало, что Лехы получала финансовую поддержку от Советского Союза. Это не помешало следующем после Штерна руководителю Лехы Ицхаку Шамир стать премьер-министром Израиля. Бен Гурион, в свое время боролся с радикалами из Лехы впоследствии написал про Штерна: "Нет у меня никаких сомнений, что он был одним из самых выдающихся личностей, которые заявили о себе во время Британского мандата и я от всего сердца отдаю дань уважения и уважение к его творчества, мощности его сильной души, самоотверженной верности свободе Израиля, несмотря на то, что отвергаю без единого компромисса его политический путь".

По словам Княжицкого, в этом и есть украинский подход. "Мы по-разному относимся к различным воздействиям украинских исторических фигур, но всегда будем уважаем борцов за свободу Украины. Члены Лехы отмечаются государством Израиль как борцы за создание государства, именем Штерна назван город, улица в Тель-Авиве и других городах Израиля. Потому что для них есть разница. Поляки на государственном уровне чтят "проклятых солдат", польских подпольщиков времен после второй мировой. Даже Польский институт национальной памяти отмечает антисемитизм среди "проклятых солдат". Исследователи обвиняют их во многих убийствах евреев, а также белорусов и украинцев. Более 600 мирных украинцев в селе Сагринь на Холмщине погибли от рук солдат Армии Крайовой и батальонов хлопских в марте 1944 года. На государственном уровне Польша начала отдавать честь Бригаде Свентокшиской НСО, которая открыто колоборационировала с гитлеровцамы в конце Второй мировой. Конечно, ничего подобного в Украине нет. Наша политика привела к тому, что уровень антисемитизма в Украине значительно ниже, чем в той же Польше, а поляков украинцы считают самыми большими приятелями из всех народов.

Но к сожалению мировая политика, Россия часто влияют на действия наших партнеров. Мы должны помнить это, не давать себя спровоцировать, иметь мудрость и терпение. Мы должны помнить, что антисемитизм - зло, обвинять поляков в создании лагерей смерти недопустимо, что и украинцы, и поляки и евреи - жертвы Сталина и Гитлера во Второй мировой. Мы вместе должны не спорить, а совместно противостоять их потомкам", - написал Княжицкий.

Напомним, 1 января 2020 года наионалисты отметили 111 лет Бандере, который мечтал вместе с Гитлером создать украинское государство. В Киеве прошло факельное шествие, а освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер на украинском языке поздравил вождя ОУН с днем рождения, заявив, что хочет ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина.

Ранее американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал Вятровича.