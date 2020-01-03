В одном из ближайших фильмов киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление главы Marvel Studios продюсера Кевина Файги, которое он сделал во время мероприятия в Нью-Йоркской академии кино.

По словам продюссера, планируется, что киновселенная будет пополняться и другими персонажами, которые будут представителями ЛГБТ-сообщества.

ВВС напоминает, что еще в 2019 году СМИ сообщали о планах Marvel создать супергероя-трансгендера в фильмах после саги "Мстители: Война бесконечности".

В ноябре 2020 года планируется релиз супергеройского фильма "Вечные" (The Eternals), в котором одним из главных персонажей впервые будет гей.

В начале ноября Marvel сообщала, что в киновсленной появится сразу три новых персонажа - Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел. Последняя станет первой мусульманской героиней киновселенной.

Глава Marvel также отметил, что всех троих можно будет увидеть сначала на Disney+, а только потом супергерои будут задействованы в картинах студии. Однако неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.

Ранее "Страна" писала о том, что в Marvel показали первый трейлер фильма про Черную вдову со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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