Журналист "Страны" Денис Рафальский спросил у депутатов, как им живется без неприкосновенности и ждут ли народные избранники перемен в своей жизни. Почти все опрошенные признались, что начало действия поправок (с 1 января 2020 года) встретили спокойно.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предположил, что некоторые депутаты могут не вернуться с каникул в Украину. "Я думаю, кое-кого мы не увидим в сессионном зале. Имею в виду тех депутатов, в отношении которых открыты уголовные производства. Они постараются отсидеться за границей и посмотреть, как будут развиваться события в Раде. По моим подсчетам, это будут пять-десять человек", - сказал "Стране" депутат Качура.

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Напомним, что в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) готовят подозрения некоторым бывшим народным депутатам Украины и вероятно, также действующим, по подозрению в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.