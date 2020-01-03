Посольство США в Багдаде в пятницу, 3 января, настоятельно рекомендовало американцам срочно покинуть Ирак. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на заявление посольства.

"Гражданам США следует по возможности покинуть (Ирак - Ред.) на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем", - говорится в заявлении.

Отметим, что причиной такого призыва стала гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Эта операция в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Напомним, после убийства иранского генерала Тегеран назвал США террористами и пообещал жесткую месть.

Также мы сообщали, что американские политики отреагировали на уничтожение генерала Сулеймани, заявив, что Трамп бросил динамитную шашку в бочку с порохом.