Своим новогодним поздравлением президент Украины Владимир Зеленский пытался добиться мира в Украине. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, подозреваемая в Украине в государственной измене, 2 января на своей странице в Facebook.

"Самая обсуждаемая тема этих дней - новогоднее поздравление Владимира Зеленского", - написал она. И добавила: "Как всегда, много критиков - все им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал", - написала Поклонская.

Она также напомнила, что Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. "Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы. Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И "правильность" гражданина не зависит от языка, на котором он говорит", - сообщила политик.

"Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений - они ждут мира, и Зеленский через свое обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся", - резюмировала Поклонская.

Фото: facebook

Напомним, что в новогоднем шоу на канале "Россия 1" показали пародию на президента Украины Зеленского, которого сыграл узбек.

Также мы писали о том, что Вакарчук ответил на новогоднее обращение Зе стихом о сладкой вате.