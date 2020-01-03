Средневзвешенный курс на отрытии межбанковского валютного рынка в 2020 году укрепился до 23,690 грн/$1 с 23,765 грн/$1 по итогам последних торгов минувшего года, прошедших 27 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Курс гривни на межбанке на открытии в новом году на 14% ниже курса на открытии в 2019 году (27,55 грн/$1).

Как сообщалось, средневзвешенный курс на открытии межбанка в 2013 году составлял 8,02 грн/$1, в 2014 – 8,27 грн/$1, в 2015 году – 15,77 грн/$1, в 2016 - 24,08 грн/$1, в 2017 - 27,22 грн/$1 и в 2018 - 27,93 грн/$1.

Ранее "Страна" писала о том, что появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе".

Также мы сообщали, что госбюджет Украины недополучит средств из-за укрепления гривны.