На Львовщине водитель BMW устроил аварию с пострадавшими через пять минут после того, как получил штраф за превышение скорости. Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Уточняется, что 43-летний водитель автомобиля BMW 730 LD пошел на обгон другой машины на перекрестке. В результате он протаранил еще одно авто марки BMW, сбил парапеты на дороге и влетел в кирпичную ограду. При столкновении пострадала 16-летняя пассажирка из автомобиля водителя-нарушителя. Девушку с места ДТП увезли в больницу.

В сообщении говорится о том, что за пять минут до аварии на водителя BMW 730 LD составили протокол за превышение скорости в населенном пункте Солонка.

Фото: facebook.com

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