Россия прекратила подавать нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с 1 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в нефтяной отрасли Беларуси.

По данным источника "непрерывные партии" нефти были остановлены 31 декабря. Собеседник отметил, что пока запасы нефти не иссякли, поэтому НПЗ работают в штатном режиме.

В Беларуси всего два нефтеперерабатывающих завода - ОАО "Мозырский НПЗ" (Мозырь) и ОАО "Нафтан" (Новополоцк). Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" - крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

Напомним, Россия и Беларусь не могут договориться о цене нефти. 31 декабря 2019 года Александр Лукашенко заявил об альтернативных вариантах поставок нефти в Беларусь без участия России. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", перезапустив его две ветки на реверс.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что будет искать альтернативу дорогому российскому газу, рассматриваются варианты с США и Польшей.