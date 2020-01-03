Укрпочта получила 1 место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.

"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы": "Белый Аист" и "Соловей восточный" авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Результаты конкурса можно прочитать здесь.

Напомним, что Укрпочта выпустила новый конверт в честь пленных украинских моряков.

Также мы писали о том, что в Украине выпустили марку в честь юбилея Валерия Лобановского.