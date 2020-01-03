Марки "Укрпочты" с птицами признали лучшими в Европе. Фото
Укрпочта получила 1 место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.
"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы": "Белый Аист" и "Соловей восточный" авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Результаты конкурса можно прочитать здесь.
Напомним, что Укрпочта выпустила новый конверт в честь пленных украинских моряков.
Также мы писали о том, что в Украине выпустили марку в честь юбилея Валерия Лобановского.