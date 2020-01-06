Сегодня, в Сочельник, в ночь с 6 на 7 января, с давних времен принято гадать.

Для читательниц, которые хотят это сделать, мы собрали самые популярные и оригинальные способы гаданий, которые использовали наши предки.

Гадание с зеркалом и еловыми ветками

Приготовьте заранее зеркало среднего размера и напишите на нем имя своего возлюбленного или же свое сокровенное желание. Положите зеркало под кровать или возле нее и обложите его еловыми ветками.

Если утром надпись на зеркале начнет исчезать или видоизменится, значит, в этом году ждет замужество или исполнение мечты.

Гадание на бумаге или газете

Нужно взять большой лист бумаги или газету, и смять. Затем положить бесформенную бумагу на большую тарелку и поджечь. По очертаниям пепла следует определить то, что ждет в грядущем году.

Гадая таким образом, призываем соблюдать меры пожарной безопасности - не жечь бумагу над поверхностью или возле предметов, которые могут легко воспламениться.

Гадания на суженого перед сном

Первый вариант. Девушки едят пересоленую пищу, чтобы испытывать жажду. А перед сном говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст". Избранник должен присниться.

Второй вариант - девушки из прутиков (любых палочек) строят мостик и кладут его под подушку. Перед сном надо говорить: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост". Будущий муж должен присниться.

Третий вариант. Перед сном под подушку можно класть гребень, приговаривая: "Суженый, ряженый, причеши мне голову". Считается, суженый приснится и расчешет девушку.

Четвертый вариант. Перед сном кладут под подушку четырех королей из игральной колоды и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Жених якобы приснится в виде какого-нибудь короля.

Страшное гадание с зеркалом

Ночью с 6 на 7 января девушка должна выйти в коридор или самую большую комнату в квартире. Делать это нужно в темноте: в одну руку взять зеркало, во вторую - свечу. Зеркало нужно направлять сзади себя - до той поры, пока не появится силуэт суженого.

Наши предки считали, что в отражениях может появляться нечисть и посторонние предметы. Тогда гадание надо прекратить. Увидев же силуэт человека, тоже не стоит в него всматриваться долгое время. Зеркало необходимо прикрыть тряпкой, потом протереть и включить свет.

Гадания на Рождество на суженого

Богатый или бедный жених

Отдельный вид гадания есть о благосостоянии будущего супруга и его прежнем семейном положении.

Первый вариант. Девушка должна выйти вечером на улицу и посчитать колья в заборе, приговаривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостец". На каком слове остановиться, такой и жених будет.

Второй вариант. Вечером в Сочельник девушка, когда все в доме лягут спать, должна погасить свет в комнате, сесть у окна и сказать: "Суженый, ряженый, поезжай мимо окна".

Если первая компания, проходящая под окном, будет шумной и веселой, значит, жених будет обеспеченным. Если же компания будет тихой, значит, жених будет небогатым.

Гадание на детей

Один из видов гадания - на количество будущих детей и их пол. Вечером 6 января нужно набрать стакан воды, положить туда свое кольцо и вынести на мороз (можно на балкон, если он не застекленный).

Если утром поверхность стакана, взявшись льдом, будет ровной, продолжения рода в ближайшее время ждать не стоит. Если появятся бугорки – к рождению мальчиков, а ямочки - к рождению девочек.

Гадание на пол и количество детей

Гадание на имя жениха

Одно из самых веселых и популярных гаданий - выходить вечером 6 января на улицу и у первого прохожего мужчины спрашивать имя. В старину считалось, что именно так будут звать будущего супруга.

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