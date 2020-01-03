С 3 января в Украине начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ), открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN, сообщается на сайте ведомства.

Теперь средства, перечисленные на старые счеты, не будут зачисляться. Они будут возвращены, как невыясненные поступления в то время, как за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФЛП.

Найти реестр новых счетов для уплаты единого взноса можно на сайте Государственной налоговой службы.

Напомним, применение IBAN с 1 ноября 2019 года стало обязательным для клиентов всех банков Украины в ходе осуществления переводов средств как в гривне, так и в иностранных валютах, в частности во время трансграничных переводов. С 1 ноября 2019 года все переводы осуществляются только с использованием IBAN.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк Украины продлил до января 2020 года переходный период внедрения стандарта IBAN.

Также мы сообщали, что налоговики затребовали у украинских банков данные о счетах всех их клиентов.