Экс-нардеп Михаил Гаврилюк, известный как "казак Гаврилюк", построил трехэтажный дом в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область), площадью 550 квадратных метров у озера и водопада. Видео строительства дома передал TK Media журналист Василий Крутчак.

Видео начинается с того, что журналист спрашивает у местных жительниц, как проехать к водопаду и озеру, на котором строится трехэтажный дом. Женщина указывает журналисту дорогу и отмечает, что дом принадлежит "Гаврилюкам". Дальше эти же женщины спрашивают у журналиста "едет ли он к Гаврилюкам в гости?".

Позже журналист приезжает на саму стройку и показывает дом, строящийся нардепом. Крутчак спрашивает у рабочего на месте ли Михаил Гаврилюк. Рабочий представляется братом тестя Гаврилюка и звонит уточнить у своего брата Ивана, отца супруги Гаврилюка, когда будет на месте хозяин дома.

Фото: tk.media

Видео: youtube.com/tk.media

В августе 2019, подавая декларацию перед увольнением с должности, Гаврилюк задекларировал 381 000 гривен заработной платы, как народный депутат Украины.

Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка. Из декларации можно сделать вывод, что супруга нардепа не работает и не имеет других доходов.

Также у семьи Гаврилюка есть автомобиль SSANG YONG 2008 года выпуска. Гаврилюк указал, что приобрёл его за 98 000 гривен (около 4 тысяч долларов на момент покупки).

В декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком.

Отметим, что Михаил Гаврилюк - активист Евромайдана, получил широкую известность после публикации в сети видео издевательств над ним со стороны бойцов спецподразделения "Ягуар". Тогда силовики заставили активиста раздеться догола в морозную погоду, снимая его на камеру.

В октября 2014 года Михаил Гаврилюк стал народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Народный Фронт". Гаврилюк был избран по мажоритарному округу 95 (Ирпень, часть Киево-Святошинского района). Михаила Гаврилюка называли "символом Евромайдана", почетный патриарх ПЦУ Филарет восхищался мужеством нардепа. В 2015 году в интервью Наталье Влащенко политик говорил: "Я дурак, потому что не ворую".

Напомним, что нардеп Гаврилюк заявлял, что ездит на волонтерском джипе.

Также "Страна" писала о том, как "евробляхеры" нардепа Гаврилюка под Радой избили.