В Донецкой области полиция выявила преступную группу из трех человек, которые через Telegram-канал занимались сбытом наркотиков в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы. Оплату принимали через электронные кошельки. "Покупки" злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали злоумышленников во время спецоперации с участием спецподразделения КОРД. При обысках по месту жительства задержанных оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1,5 тысячи таблеток экстази, почти полкилограмма шишек каннабиса, 162 штуки LCD и галлюциногенные грибы.

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Также полиция предотвратила очередную доставку "товара", уничтожив около 25 закладок с наркотиками в Мариуполе.

Все члены группировки задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

"По решению суда распространители наркотиков взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога: лидеру группы – 1,9 миллиона гривен, двум соучастникам – 154 тысячи и 96 тысяч гривен", - добавили в полиции.

Фото: dn.npu.gov.ua

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