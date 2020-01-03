США совершили громкое политическое убийство, которое может вызвать новую войну на Ближнем Востоке. Ночью в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Сулеймани.

Это один из самых известных военных Тегерана, который курировал все зарубежные военные операции этой страны. Американцы говорят, что именно он координировал нападения на американское посольство в Ираке, которые идут уже несколько дней.

Для Ирана это значит де-факто объявление войны со стороны США. Которая может скоро запылать по всему региону.

Если такая война произойдет - Украина будет задвинута еще в более отдаленные приоритеты в политике США.

После событий в Багдаде госсекретарь Майк Помпео уже отменил свой визит в Киев.

А перспективы мирного урегулирования на Донбассе станут еще более туманными на фоне предполагаемого обострения отношений России (и ее союзников) с американцами.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Что произошло

Сегодня ночью, ближе к полуночи, американцы нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, где находились лидеры шиитского ополчения. С шиитами у США на территории Ирака в последние дни возник конфликт, который вылился в нападения на посольство Вашингтона в этой стране.

Последние несколько дней у дипломатического представительства шли столкновения. А ночью ВВС США обстреляли аэропорт, где, по их данным, находились вдохновители протестов у посольства.

Это, в частности, замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще один высокопоставленный командир Мухаммед аль-Джабири. Оба погибли. Всего при авианалете расстались с жизнью 12 человек. Но не только иракцы.

Среди жертв налета оказался генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Один из самых известных военначальников Ирана и руководитель "Кудс" - сил специальных операций. Ракета попала в автомобиль, где находился Сулеймани и шиитские ополченцы.

Его гибель уже подтвердил Пентагон.

"Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении ведомства.

Ночью Дональд Трамп опубликовал у себя на Facebook фото американского флага. Также стало известно, что именно президент отдал команду на ликвидацию Сулеймани.

Подтвердили смерть своего генерала и в Иране, заявив, что он погиб при ракетном обстреле с американских вертолетов.

Почему США атаковали Багдад

С 31 декабря у посольства Америки в Ираке шли волнения и попытки штурма. Они продолжались несколько дней и переросли в прямые столкновения с американской вооруженной охраной, которая отбивалась от нападающих слезоточивым газом.

Штурмующие сумели ворваться за ограждение и даже поджечь крышу посольства.

Активисты таким образом протестовали по поводу авиаудара США по базам шиитского ополчения в Ираке. Оно, по мнению американцев, связано с Ираном. Во время налетов погибли 25 человек.

После начала протестов Трамп обвинил в их разжигании Тегеран. И вряд ли был далек от истины: иначе что бы делал в Багдаде главный спецназовец Ирана?

После атак на посольство американцы заявили, что направляют в Ирак 700 военных сразу и чуть позже - контингент из 4000 солдат. А вчера поздно вечером нанесли удар по аэропорту, где и погиб Сулеймани.

Правительство Ирака выразило протест и назвала налет агрессией против страны - но их, похоже, никто особо не слушает. Хотя крупнейшие блоки в парламенте Ирака "Саирун" и "аль-Фатх" уже призвали принять закон о выводе иностранных войск с территории страны (шииты составляют большинство населения Ирака и фактически управлят страной после вывода оттуда основного контингента американских войск).

То есть ситуация в Ираке стремительно скатывается в новую военную операцию. Госдеп США уже призвал всех американцев уехать из этой страны.

По прозвищу "Тень". Чем известен генерал Сулеймани

62-летний Касем Сулеймани возглавлял, как уже говорилось, самое элитное подразделение иранской армии - "Кудс", что в переводе означает "Иерусалим" (надо полагать, в значении "Иерусалим наш").

Сам генерал носил прозвище "Тень". Он руководил всеми тайными операциями за пределами Ирана - оказывая поддержку движению "Хезболла" в Ливане и армии Башара Асада в Сирии.

Важным направлением работы "Тени" был Ирак - с одной стороны в рамках борьбы с ИГИЛ, с другой - по линии снижения американского влияния в соседней с Ираном стране.

Генерал считается создателем широкой агентурной сети на Ближнем Востоке с опорой на шиитские общины. По мнению американских исследователей, Сулеймани является одной из наиболее влиятельных фигур на Ближнем Востоке.

Утверждается, что Багдад не пал под напором ИГИЛ в своей время только благодаря шиитским организациям, подконтрольным Ирану. То есть, людям Сулеймани.

Внутри Ирана Касем Сулеймани считается национальным героем, о котором снимают фильмы и пишут песни.

Чем ответит Иран, и будет ли война

В Тегеране уже собрали заседание Совета безопасности по поводу смерти генерала. А президент исламской республики заявил, что гибель Сулеймани ожесточит сопротивление Ирана Соединенным Штатам.

Параллельно дружественные Тегерану иракские шииты объявили о мобилизации. Их лидер Муктада ас-Садр приказал вновь собрать "Армию Махди", воевавшую с американцами в 2003-2008 годах, а потом распущенную.

Россия уже назвала Сулеймани человеком, который боролся за национальные интересы Ирана. То есть высказала непосредственную поддержку Тегерану.

А вот Европа и Китай демонстрировали другую риторику - они призвали воздержаться от вооруженных столкновений. Их можно понять: цены на нефть уже выросли на 3-4%, что невыгодно ЕС и КНР как крупнейшим импортерам топлива.

Тем не менее, удар по Ирану слишком чувствительный, чтобы он остался без ответа.

Неизвестно, будет ли прямое военного столкновение двух стран с ударами по их территориям. Сулеймани погиб на территории третьей страны. Поэтому пока наиболее вероятно, что противостояние Ирана и США обострится также в других странах.

Прежде всего в Ираке, где, как говорилось, уже собирают шиитскую "армию Махди", которой Тегеран поможет с оружием и добровольцами.

Но не исключены и другие точки противостояния с Америкой и союзниками. В Израиле срочно собрали военный совет - видимо, ожидая обострения с группировками в Палестине и Ливане, которые поддерживает Иран.

Но Израиль может дать серьезный ответ - причем "по площадям". Поэтому более вероятно, что ответный удар будет нанесен по Саудовской Аравии, чьи нефтепромыслы, как показала недавняя атака Йемена, крайне уязвимы (США связывали ее с влиянием Ирана).

Также у саудитов есть еще более уязвимая точка - заводы по опреснению воды, которые еще меньше защищены, чем нефтянка.

То есть потенциальных целей, которые может поразить даже не сам Иран, а дружественные ему группировки на Ближнем Востоке - немало.

Не исключена и точечная месть - убийства высокопоставленных американцев. То есть вариантов масса. Но какой-то ответ Ирана точно будет.

Кроме того есть вероятность, что Тегеран теперь окончательно выйдет из ядерной сделки - особенно, если сейчас начнется жесткое подавление шиитов Ирака и помощь им от Ирана. То есть начнется большая прокси-война иранцев и США на чужой территории.

В общем-то обострение ситуации в Ираке вплоть до возобновления там полномасштабной войны с американцами - один из самых обсуждаемых сейчас экспертами сценариев.

Зачем это американцам?

Очевидно, что последствия авиаудара США по шиитам были прогнозируемы. Не прошло и нескольких дней - как американцы снова вводят в Ирак войска.

Было так задумано или получилось случайно - но обострение и решительные удары США на Ближнем Востоке могут быть использованы Трампом, чтоб повысить популярность в США. Тем более, что решение о ликвидации Сулеймани принимал уже лично президент - понимая все последствия.

Дональд Трамп впервые за свое президентство так близко подошел к войне. Интересно, что это произошло после того, как против него запустили процедуру импичмента.

В американской истории такое уже было - в конце 1998 года начался импичмент против Билла Клинтона. А в 1999 году произошли бомбардировки Югославии.

И это не единственная аналогия. Ситуация Трампа еще больше похожа на то, что было у Буша-младшего. В 2003 году он начал войну в Ираке. А в 2004-м - переизбрался на второй срок.

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Видимо, поэтому американская Демпартия, хотя и назвала Сулеймани врагом США, но предупредила о последствиях, которые Трамп не просчитал и назвала налет "провокационным" и "непропорциональным".

К слову, он таковым и выглядит. Ведь при атаке на посольство США никто из американских граждан не погиб и не был ранен (оттуда весь персонал эвакуировали). В ответ на это американцы устроили жестокую ракетную атаку в столице формально независимой и более того - дружественной к ним страны, не спросив ее правительства и подвергая опасности мирных жителей.

Это явная демонстрация силы, которая, вероятно, по задумке Белого дома, должна была показать какой Трамп "крутой мужик".

Но такой расчет сработает только при условии, если события на Ближнем Востоке не перерастут в большую и затяжную войну, в которой будут погибать американцы. Быстрая победа над Хусейном помогла Бушу победить на выборах в 2004 году. Но потом затянувшаяся война в Ираке привела к резкому падению популярности их партии и победе демократа Обамы в 2008 году.

И эксперты не исключают, что последствия для Трампа будут отнюдь не позитивные.

"Убийство Сулеймани стоит рассматривать как попытку США разрушить ту архитектуру отношений, которая складывалась на Евразийском пространстве в последние годы. Речь идёт не только об ответе за акции под посольством США в Багдаде накануне Нового года. И не о попытках усмирить Иран. И даже не об ответе Ирану за фактический проигрыш США в Сирии. Иран связан тесными контактами с Россией, которая вряд ли останется в стороне конфликта. Иран является основным поставщиком нефти в Китай, а также важным элементом торгового коридора "Китай - Африка", в реализацию которого Пекин вложил в общей сумме около триллиона долларов. Под прицелом оказывается главный союзник США на Ближнем Востоке - Израиль. Трамп может получить не "маленькую и победоносную войну", но глобальный конфликт", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.

С ним солидарен востоковед и иранист Кирилл Джавлах.

"Вашингтон перешел красную черту. Теперь у Ирана развязаны руки. Ликвидация Сулеймани перечеркнула все попытки дипломатического диалога между Тегераном и Вашингтоном. Дорога дипломатии закрыта. Противостояние США и Ирана переходит в открытую фазу. Иранской элите Трамп продемонстрировал, что готов идти до конца – решительно и жестко. Белый дом будет дожимать исламский режим всеми способами", - поделился прогнозом эксперт.

На Трампа, говорят эксперты, давит его окружение. К нападению на Иран президента подбивают Пентагон, произраильское лобби и "ястребы" администрации Белого дома.

"С одной стороны, Трамп не хочет показаться слабаком, но при этом понимает, что если он ударит по Ирану, начнется ад. Есть версия, что за эскалацией конфликта могут стоять его оппоненты, пытаясь таким образом обрушить его рейтинги. Якобы американские противники Трампа тайно сговорились, понимая, что Трамп не решится атаковать Иран, опасаясь апокалипсиса мирового масштаба, а в глазах избирателя подставить его, мол, он не может достойно ответить на иранскую провокацию (в то же время войну с Ираном не одобряют больше половины американцев). Есть данные о связи предыдущей администрации с иранскими деятелями, а Джон Керри, бывший госсекретарь при демократах, тайно договаривался с министром иностранных дел Ирана", - говорит "Стране" Робби Баррет, эксперт американского Института Ближнего Востока.

Как это скажется на Украине? Как показывает опыт последних лет, любой рост напряжения по линии Россия-США (Сулеймани был союзником Москвы, а потому РФ вряд ли будет безучастно наблюдать за происходящим) ухудшает перспективы мирного урегулирования на Донбассе.

Убийство иранского генерала в Багдаде добавит аргументов тем силам в Москве, которые говорят, что с американцами договариваться не о чем, а потому и бессмысленно идти на какие компромиссы по Украине в обмен на гипотетическое снятие санкций.