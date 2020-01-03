Британский лайфстайл-журнал Good Housekeeping опубликовал советы относительно путешествий по России, посоветовав поездки по железной дороге по Керченскому мосту в Крым.

В ответ Министерство иностранных дел Украины отметило, что полуостров находится под военной оккупацией, и посоветовало изданию не вводить своих читателей в заблуждение. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Facebook.

"Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией", - говорится в сообщении.

Также посольство добавило справку об аннексии Крыма с сайта МИД Соединенного Королевства.

Фото: facebook.com

В очерке журнала под названием "Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году", фото которого опубликовало украинское посольство в Великобритании, рассказывается о том, как можно попасть в Крым на поезде через Россию по недавно открытому Керченском мосту. Иллюстрируется статья фотографией Ласточкиного гнезда - крымского архитектурного памятника.

Напомним, что в посольстве США осудили запуск поездов через Крымский мост.

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