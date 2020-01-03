Мужчина за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а после вышел из-за руля и лег рядом на землю отдохнуть. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что в Киеве на улице Тургеневской около 6 утра произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Suzuki. По предварительной информации, 57-летний водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался бокового интервала и врезался в припаркованное авто.

В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные механические повреждения.

На месте ДТП полицейские обнаружили пьяного мужчину, который не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте. По словам очевидцев, это был мужчина, который устроил аварию, а после вышел и лег на землю.

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Києва

Напомним, что под Киевом пьяный подросток без прав устроил ДТП, 14-летняя девушка госпитализирована.

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