Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в четыре раза меньше, ушел в отпуск до 20 января. Об этом Украинским новостям сообщил источник в офисе Генеральной прокуратуры.

"Он в отпуске до 20 января", - сказал собеседник. Он не уточнил, где Назар Холодницкий проводит отпуск.

При этом другой информированный источник сообщил изданию, что Холодницкий взял неиспользованный отпуск за 2015 год.

Напомним, что Холодницкий заявлял, что в САП и НАБУ не готовятся вручать "пидозру" Андрею Богдану.

Также мы писали о том, что пранкер Джокер обещал поделиться компроматом с Холодницким, но как-нибудь потом.